Семин назвал две сборные, которые удивили его на ЧМ-2022

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, кто больше всех удивил его на ЧМ-2022.
«Удивили многие. Меня удивила Саудовская Аравия, когда обыграла Аргентину. Удивили своей подготовкой, подходом к матчу, тактикой.
Очень удивило Марокко – команда, которая была потрясающе готова физически. Это была настоящая команда! Поэтому Саудовская Аравия и Марокко меня удивили», – сказал Сeмин.
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Источник: «Чемпионат»