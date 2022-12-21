Семин назвал две сборные, которые удивили его на ЧМ-2022

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, кто больше всех удивил его на ЧМ-2022.

«Удивили многие. Меня удивила Саудовская Аравия, когда обыграла Аргентину. Удивили своей подготовкой, подходом к матчу, тактикой.

Очень удивило Марокко – команда, которая была потрясающе готова физически. Это была настоящая команда! Поэтому Саудовская Аравия и Марокко меня удивили», – сказал Сeмин.

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