Агент Клаудиньо отреагировал на новость об интересе «Палмейраса»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в «Палмейрас».
«Неправда, что Клаудиньо может перейти в «Палмейрас». Клаудиньо хочет завоевать вторую звезду вместе с «Зенитом».
Невозможно, что сейчас он уйдeт из клуба», – сказал агент.
- Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года за 12 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 3 гола и забил 8 голов в 19 матчах.
- Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.
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https://www.championat.com/football/news-4934741-agent-klaudino-otreagiroval-na-informaciyu-o-vozmozhnom-perehode-futbolista-v-palmejras.html?utm_source=copypaste
https://www.championat.com/football/news-4934741-agent-klaudino-otreagiroval-na-informaciyu-o-vozmozhnom-perehode-futbolista-v-palmejras.html?utm_source=copypaste
Источник: «Чемпионат»