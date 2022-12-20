Окружение Бензема считает, что форварда довели до травмы в сборной Франции

Появились новые подробности конфликта между нападающим «Реала» Каримом Бензема и представителями сборной Франции.
Окружение 35-летнего футболиста считает, что его довели до травмы в национальной команде в преддверии чемпионата мира.
Близкие к форварду люди говорят, что тренеры и медицинский штаб сборной спровоцировали повреждение, неправильно распределяя нагрузку.
- Бензема вчера объявил о завершении международной карьеры.
- Его статистика в сборной – 97 матчей, 37 голов, 20 ассистов.
- Игрок «Реала» мог помочь французам в плей-офф ЧМ-2022, но тренерский штаб не воспользовался этим.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: Foot Mercato