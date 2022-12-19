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Опубликована сборная худших игроков ЧМ-2022 от L’Equipe

19 декабря 2022, 20:17
5

Французское издание L’Equipe представило свою версию сборной худших игроков чемпионата мира-2022.

Вратарь: Уэйн Хеннесси (Уэльс);

Защитники: Мэтти Кэш (Польша), Оссейн Канаани (Иран), Буалем Хухи (Катар);

Полузащитники: Янник Карраско (Бельгия), Андреас Ольсен (Дания), Крыстиан Белик (Польша), Петр Зелински (Польша), Крепен Диатта (Сенегал);

Нападающие: Гарет Бэйл (Уэльс), Энтони Контрерас (Коста-Рика).

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Источник: FutbolArena
Чемпионат мира Уэльс Польша Иран Катар Бельгия Дания Сенегал Коста-Рика Бэйл Гарет Хеннесси Уэйн Зелински Петр Карраско Янник Белик Крыстиан Кэш Мэтти Хухи Буалем Канаани Оссейн Контрерас Энтони
Комментарии (5)
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3meeeD
1671471133
Где Кокорин?
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Skull_Boy
1671471634
Да туда Данию и Германию целиком можно сливать
Ответить
R_a_i_n
1671472666
Вот зачем спрашивается такую команду собирать? Ради чего? Люди попали на ЧМ, они как минимум лучше многих других. Французы пинтарацы!
Ответить
neveldomha
1671474191
А почему нет ни одного испанца?
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