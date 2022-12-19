Опубликована сборная худших игроков ЧМ-2022 от L’Equipe

Французское издание L’Equipe представило свою версию сборной худших игроков чемпионата мира-2022.
Вратарь: Уэйн Хеннесси (Уэльс);
Защитники: Мэтти Кэш (Польша), Оссейн Канаани (Иран), Буалем Хухи (Катар);
Полузащитники: Янник Карраско (Бельгия), Андреас Ольсен (Дания), Крыстиан Белик (Польша), Петр Зелински (Польша), Крепен Диатта (Сенегал);
Нападающие: Гарет Бэйл (Уэльс), Энтони Контрерас (Коста-Рика).
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Источник: FutbolArena