Опубликована сборная худших игроков ЧМ-2022 от L’Equipe

Вот зачем спрашивается такую команду собирать? Ради чего? Люди попали на ЧМ, они как минимум лучше многих других. Французы пинтарацы!
Французское издание L’Equipe представило свою версию сборной худших игроков чемпионата мира-2022.
Вратарь: Уэйн Хеннесси (Уэльс);
Защитники: Мэтти Кэш (Польша), Оссейн Канаани (Иран), Буалем Хухи (Катар);
Полузащитники: Янник Карраско (Бельгия), Андреас Ольсен (Дания), Крыстиан Белик (Польша), Петр Зелински (Польша), Крепен Диатта (Сенегал);
Нападающие: Гарет Бэйл (Уэльс), Энтони Контрерас (Коста-Рика).
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