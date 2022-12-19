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    Опубликована сборная худших игроков ЧМ-2022 от L’Equipe

    Французское издание L’Equipe представило свою версию сборной худших игроков чемпионата мира-2022.

    Вратарь: Уэйн Хеннесси (Уэльс);

    Защитники: Мэтти Кэш (Польша), Оссейн Канаани (Иран), Буалем Хухи (Катар);

    Полузащитники: Янник Карраско (Бельгия), Андреас Ольсен (Дания), Крыстиан Белик (Польша), Петр Зелински (Польша), Крепен Диатта (Сенегал);

    Нападающие: Гарет Бэйл (Уэльс), Энтони Контрерас (Коста-Рика).

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    Источник: FutbolArena

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11137

      R_a_i_n 8 минут назад

      Вот зачем спрашивается такую команду собирать? Ради чего? Люди попали на ЧМ, они как минимум лучше многих других. Французы пинтарацы!

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      Рейтинг: +14077

      Skull_Boy 25 минут назад

      Да туда Данию и Германию целиком можно сливать

      1
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      Рейтинг: +813

      3meeeD 34 минуты назад

      Где Кокорин?

      1
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