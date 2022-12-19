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    Кержаков назвал главную команду-открытие ЧМ-2022

    Экс-тренер «Пари НН» Александр Кержаков назвал главное открытие чемпионата мира в Катаре.

    «Мне очень понравился Мусиала, но сборная Германии, к сожалению, из группы не вышла. Он был игроком открытия, мог бы намного ярче себя проявить, если бы у него были матчи плей-офф.

    Если говорить о команде, то буду солидарен со многими, если скажу, что это сборная Марокко. Команда заслуженно дошла до полуфинала. Мне очень понравилось качество их игры, как они выдерживали структурно практически весь матч.

    Несмотря на то что играли практически всегда вторым номером, они очень здорово оборонялись и играли в атаку», — сказал Кержаков.

    • ЧМ-2022 выиграла Аргентина.
    • Франция заняла второе место.
    • Хорватия стала третьей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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