Шалимов: «Эра Месси кончается. Наступает эра «лошадей» Мбаппе и Холанда»

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Много говорят о том, что сейчас корона передается от Месси Мбаппе. Но это совершенно разные футболисты. Мбаппе — лошадь, которая играет за счет скорости и мощи. Месси совсем другой. Их просто нельзя сравнивать, физически и стилево абсолютно разные.

Посмотрите, как много наотдавал передач Месси — как он делает передачи, как точно и вовремя. Мбаппе — это скорость, игра за счет мощи. И уместнее говорить не о наступлении эры одного Мбаппе, а, скорее, о периоде Мбаппе и Холанда.

Но это совсем другой типаж — лошадиный. И в случае с Мбаппе ему может хватить здоровья еще на 5-6 лет», – сказал Шалимов.

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