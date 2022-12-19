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    Шалимов: «Эра Месси кончается. Наступает эра «лошадей» Мбаппе и Холанда»

    Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси.

    «Много говорят о том, что сейчас корона передается от Месси Мбаппе. Но это совершенно разные футболисты. Мбаппе — лошадь, которая играет за счет скорости и мощи. Месси совсем другой. Их просто нельзя сравнивать, физически и стилево абсолютно разные.

    Посмотрите, как много наотдавал передач Месси — как он делает передачи, как точно и вовремя. Мбаппе — это скорость, игра за счет мощи. И уместнее говорить не о наступлении эры одного Мбаппе, а, скорее, о периоде Мбаппе и Холанда.

    Но это совсем другой типаж — лошадиный. И в случае с Мбаппе ему может хватить здоровья еще на 5-6 лет», – сказал Шалимов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24876

      bset 15 секунд назад

      Как быстро вылетело из этих сравнений имя Роналду. Достаточно было год покапризничать вместо работы и тебя уже не помнят. Надо внести это во все методички для ДЮСШ.

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      Рейтинг: +4283

      Zubo 24 минуты назад

      Ну этот тренд уже давно в силе , это началось споражения Бразилии в 1998, только усиливалось, хорошо что у Аргентины был Де Пауль, МакКалистер и ещё пару мощных ребят

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