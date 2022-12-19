Агуэро назвал Камавинга «членоголовым» в прямом эфире из раздевалки сборной Аргентины

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро оскорбил полузащитника сборной Франции Эдуардо Камавинга после победы в финале ЧМ-2022.

Агуэро вышел в прямой эфир своей соцсети в раздевалке Аргентины. Когда футболисты распевали слова «минута молчания», экс-форвард «Ман Сити» сказал: «Для Камавинга, членоголового».

Агуэро использовал созвучное с фамилией Камавинга испанское ругательство «cara de pinga», которое переводится как «членоголовый».

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Аргентинцы впервые с 1986 года выиграли чемпионат мира.

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