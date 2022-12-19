«Нет Бензи – нет вечеринки». Озил – о поражении Франции в финале ЧМ-2022

Франции явно нехватало креатива и хланднокровия в зоне цн и апз... диру и дембеле провалили матч, вышедший на замену коло неоправдано много брал на себя, непонятные обводки перед штрафной когда можно было отдать хороший пас... я думаю стоило бы поставить на игру бензема, уж он то знал придержать мяч и куда отдать
Экс-полузащитник сборной Германии Месут Озил отреагировал на результат финального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.
«Нет Бензи – нет вечеринки», – написал бывший игрок «Реала», намекая на Карима Бензема.
- Франция проиграла Аргентине в серии пенальти.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
- Бензема пропустил ЧМ-2022 из-за травмы, хотя ему удалось восстановиться раньше, чем ожидалось.
- Форвард оставался в заявке сборной и мог помочь в финале, но тренерский штаб не воспользовался этим.
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