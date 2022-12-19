«Нет Бензи – нет вечеринки». Озил – о поражении Франции в финале ЧМ-2022

Экс-полузащитник сборной Германии Месут Озил отреагировал на результат финального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

«Нет Бензи – нет вечеринки», – написал бывший игрок «Реала», намекая на Карима Бензема.

Франция проиграла Аргентине в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Бензема пропустил ЧМ-2022 из-за травмы, хотя ему удалось восстановиться раньше, чем ожидалось.

Форвард оставался в заявке сборной и мог помочь в финале, но тренерский штаб не воспользовался этим.

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