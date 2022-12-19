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    «Нет Бензи – нет вечеринки». Озил – о поражении Франции в финале ЧМ-2022

    Экс-полузащитник сборной Германии Месут Озил отреагировал на результат финального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

    «Нет Бензи – нет вечеринки», – написал бывший игрок «Реала», намекая на Карима Бензема.

    • Франция проиграла Аргентине в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Бензема пропустил ЧМ-2022 из-за травмы, хотя ему удалось восстановиться раньше, чем ожидалось.
    • Форвард оставался в заявке сборной и мог помочь в финале, но тренерский штаб не воспользовался этим.

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    Источник: твиттер Месута Озила

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      oarstxo 37 минут назад

      Франции явно нехватало креатива и хланднокровия в зоне цн и апз... диру и дембеле провалили матч, вышедший на замену коло неоправдано много брал на себя, непонятные обводки перед штрафной когда можно было отдать хороший пас... я думаю стоило бы поставить на игру бензема, уж он то знал придержать мяч и куда отдать

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      Рейтинг: +7631

      mihail200606 1 час назад

      В прошлый раз без него хорошо справились...

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