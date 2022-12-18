Бывший защитник сборной России Роман Шишкин поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

«Грандиознейшие ожидания. Многие довольны, что в финале сыграют Аргентина и Франция. Все ждут противостояния Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Сложно предугадать фаворита. Думаю, нас ждeт равная игра.

Конечно, больше давления будет на Аргентину. Все хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Если честно, у меня тоже есть такое желание. Но болеть ни за кого не буду. Буду просто наблюдать за игрой», – сказал Шишкин.

Аргентина и Франция встретятся сегодня.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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