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    Шишкин рассказал, на какую команду в финале ЧМ-2022 будет больше давления

    Бывший защитник сборной России Роман Шишкин поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

    «Грандиознейшие ожидания. Многие довольны, что в финале сыграют Аргентина и Франция. Все ждут противостояния Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Сложно предугадать фаворита. Думаю, нас ждeт равная игра.

    Конечно, больше давления будет на Аргентину. Все хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Если честно, у меня тоже есть такое желание. Но болеть ни за кого не буду. Буду просто наблюдать за игрой», – сказал Шишкин.

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    Источник: «Чемпионат»

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