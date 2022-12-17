11 клубов следят за полузащитником сборной Марокко Унахи

Хавбек «Анжера» Аззедин Унахи может продолжить карьеру в более статусной команде.

Интерес к нему проявляют 11 клубов из Франции, Испании, Италии и Англии.

22-летний полузащитник проявил себя на ЧМ-2022 в составе сборной Марокко.

За Унахи следят «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Аталанта», «Лион», «ПСЖ», «Лестер», «Ньюкасл», «Саутгемптон», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон».

Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

Унахи выступает за «Анжер» с 2021 года.

В этом сезоне он провел 14 матчей без голевых действий.

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