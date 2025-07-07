Игрока «Марселя» отправили в дубль из-за отказа переходить в «Спартак»

«Марсель» давит на полузащитника Аззедина Унаи, чтобы он принял предложение «Спартака».
«Марсель» принял предложение «Спартака» в размере 11 миллионов евро. Это единственный клуб, который сделал конкретный оффер по Унаи.
Но сам игрок категорически не хочет переходить в Россию – это вызвало серьезное раздражение у руководства французского клуба.
По решению спортивного директора «Марселя» Унаи был выведен из основной команды и теперь тренируется с дублем.
В клубе сейчас серьезно давят на агентов марокканца. В «Марселе» не готовы терять такую выгодную сделку со «Спартаком», – сообщил источник.
- Рыночная стоимость Унаи – 10 миллионов евро.
- С сентября он был в аренде в «Панатинаикосе».
- В прошедшем сезоне в его активе 37 матчей, 5 голов и 7 ассистов.
- В составе сборной Марокко хавбек доходил до 1/2 финала ЧМ-2022.
Источник: Sport24