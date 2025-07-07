Игрока «Марселя» отправили в дубль из-за отказа переходить в «Спартак»

«Марсель» давит на полузащитника Аззедина Унаи, чтобы он принял предложение «Спартака».

«Марсель» принял предложение «Спартака» в размере 11 миллионов евро. Это единственный клуб, который сделал конкретный оффер по Унаи.

Но сам игрок категорически не хочет переходить в Россию – это вызвало серьезное раздражение у руководства французского клуба.

По решению спортивного директора «Марселя» Унаи был выведен из основной команды и теперь тренируется с дублем.

В клубе сейчас серьезно давят на агентов марокканца. В «Марселе» не готовы терять такую выгодную сделку со «Спартаком», – сообщил источник.