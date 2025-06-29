Унаи из «Марселя» ответил на улучшенное предложение «Спартака»

Полузащитник «Марселя» Аззедин Унаи будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год в случае перехода в «Спартак».
Однако 25-летний футболист по-прежнему не хочет в РПЛ, рассчитывая на более серьезный спортивный вызов.
Ранее москвичи предлагали игроку 1,8 миллиона евро + бонусы. Марокканец отклонил оба предложения.
- Рыночная стоимость Унаи – 10 миллионов евро.
- С сентября он был в аренде в «Панатинаикосе».
- В прошедшем сезоне в его активе 37 матчей, 5 голов и 7 ассистов.
- В составе сборной Марокко хавбек доходил до 1/2 финала ЧМ-2022.
Источник: Foot Mercato