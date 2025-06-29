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  • Унаи из «Марселя» ответил на улучшенное предложение «Спартака»

Унаи из «Марселя» ответил на улучшенное предложение «Спартака»

Сегодня, 20:16
7

Полузащитник «Марселя» Аззедин Унаи будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год в случае перехода в «Спартак».

Однако 25-летний футболист по-прежнему не хочет в РПЛ, рассчитывая на более серьезный спортивный вызов.

Ранее москвичи предлагали игроку 1,8 миллиона евро + бонусы. Марокканец отклонил оба предложения.

  • Рыночная стоимость Унаи – 10 миллионов евро.
  • С сентября он был в аренде в «Панатинаикосе».
  • В прошедшем сезоне в его активе 37 матчей, 5 голов и 7 ассистов.
  • В составе сборной Марокко хавбек доходил до 1/2 финала ЧМ-2022.

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Источник: Foot Mercato
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Панатинаикос Марсель Спартак Унаи Аззедин
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Комментарии (7)
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slavа0508
1751217912
Не хочет . значит и не стоит задницу рвать . пусть гуляет с миром ...
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zigbert
1751222043
Ну и что теперь тянуть кота за хвост. Надо переключаться на другие приобретения.
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FWSPM
1751223450
самое главное что бы не оказался очередным солари который по мячу попасть не может
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k611
1751224538
Что на нём свет клином сошёлся что ли. Пусть в Греции сидит, раз французам не нужен значит не особо выдающийся игрок...
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Интерес
1751224810
Обнаглели эти многонациональные "джамшуды".В отстой его.
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шахта Заполярная
1751225784
Потом *ука сам будет просится в Россию, но будет поздно, даже зинка блохастая не возьмет
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