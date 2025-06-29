Унаи из «Марселя» ответил на улучшенное предложение «Спартака»

Полузащитник «Марселя» Аззедин Унаи будет зарабатывать 2,5 миллиона евро в год в случае перехода в «Спартак».

Однако 25-летний футболист по-прежнему не хочет в РПЛ, рассчитывая на более серьезный спортивный вызов.

Ранее москвичи предлагали игроку 1,8 миллиона евро + бонусы. Марокканец отклонил оба предложения.