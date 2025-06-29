Назван размер зарплаты, которую «Спартак» предложил Унаи

«Спартак» предложил полузащитнику «Марселя» Аззедину Унахи зарплату в размере около 1,8 миллиона евро в год. Также марокканец сможет рассчитывать на бонусы.
Изначальное предложение от «Спартака» может измениться в процессе переговоров.
- Сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за Унаи 12 миллионов евро и уже договорился об условиях сделки с «Марселем».
- 25-летний марокканский хавбек, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды за «Панатинаикос», не горит желанием переходить в РПЛ.
Источник: Metaratings.ru