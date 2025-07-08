В «Марселе» отреагировали на новость о ссылке Унаи в дубль из-за отказа переходить в «Спартак»

Источник в руководстве «Марселя» отрицает давление на Аззедина Унаи из-за его нежелания стать игроком «Спартака».

Сообщалось, что марокканца сослали в дубль.

Спартаковцы готовы купить его за 11 млн евро.

Полузащитник в июне вернулся из аренды в «Панатинаикосе», где хотел остаться.

«Эти слухи не соответствуют действительности. Абсолютно неверно утверждать, что наш спортивный директор подталкивает Унаи к переезду в РПЛ вместо Ла Лиги по финансовым соображениям.

Мы получили только одно официальное предложение – от московского «Спартака». Хотя есть интерес со стороны нескольких европейских клубов, никто из них пока не сделал конкретного предложения. Например, «Брайтон» ничего не предлагал.

[Перевод в дубль] – это решение тренера по сугубо спортивным причинам, который касается и других игроков. Это никоим образом не ставит под сомнение ценность Унаи», – рассказал представитель «Марселя».