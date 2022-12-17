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  • Стало известно, сколько «Баварии» придется заплатить за Буну

Стало известно, сколько «Баварии» придется заплатить за Буну

17 декабря 2022, 10:51
1

Появились финансовые подробности возможного трансфера вратаря Яссина Буну из «Севильи» в «Баварию».

Испанский клуб оценивает 31-летнего футболиста в 50 миллионов евро. Это отступные в его контракте.

За подписание марокканского голкипера выступает исполнительный директор «Баварии» Оливер Кан.

Клуб ищет замену для Мануэля Нойера, выбывшего до конца сезона из-за перелома ноги.

  • Рыночная стоимость Буну – 15 миллионов евро.
  • На ЧМ-2022 он пропустил 3 гола в 5 матчах.

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Источник: Bayern & Germany
Германия. Бундеслига Испания. Примера Бавария Севилья Буну Яссин
Комментарии (1)
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FCSpartakM
1671269786
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