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    Стало известно, сколько «Баварии» придется заплатить за Буну

    Появились финансовые подробности возможного трансфера вратаря Яссина Буну из «Севильи» в «Баварию».

    Испанский клуб оценивает 31-летнего футболиста в 50 миллионов евро. Это отступные в его контракте.

    За подписание марокканского голкипера выступает исполнительный директор «Баварии» Оливер Кан.

    Клуб ищет замену для Мануэля Нойера, выбывшего до конца сезона из-за перелома ноги.

    • Рыночная стоимость Буну – 15 миллионов евро.
    • На ЧМ-2022 он пропустил 3 гола в 5 матчах.

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    Источник: Bayern & Germany

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