«Бавария» может подписать марокканца Буну на замену травмированному Нойеру

«Бавария» определила еще одного вратаря, который может стать заменой для Мануэля Нойера, сломавшего ногу.

Новая цель мюнхенского клуба – голкипер «Севильи» и сборной Марокко Яссин Буну.

Также «Бавария» рассматривает кандидатуры Александра Нюбеля («Монако»), Кейлора Наваса («ПСЖ») и Доминика Ливаковича («Динамо» Загреб).

Нойер выбыл до конца сезона-2022/23.

Рыночная стоимость Буну – 15 миллионов евро.

На ЧМ-2022 он пропустил 3 гола в 5 матчах.

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