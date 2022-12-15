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    «Бавария» может подписать марокканца Буну на замену травмированному Нойеру

    «Бавария» определила еще одного вратаря, который может стать заменой для Мануэля Нойера, сломавшего ногу.

    Новая цель мюнхенского клуба – голкипер «Севильи» и сборной Марокко Яссин Буну.

    Также «Бавария» рассматривает кандидатуры Александра Нюбеля («Монако»), Кейлора Наваса («ПСЖ») и Доминика Ливаковича («Динамо» Загреб).

    • Нойер выбыл до конца сезона-2022/23.
    • Рыночная стоимость Буну – 15 миллионов евро.
    • На ЧМ-2022 он пропустил 3 гола в 5 матчах.

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    Источник: AS

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