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    Определен лучший вратарь года по версии IFFHS

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших голкиперов уходящего года.

    Победителем в номинации по итогам 2023-го стал Эдерсон, выигравший требл с «Манчестер Сити».

    1. Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия) – 145 баллов;
    2. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина) – 76;
    3. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) – 73;
    4. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», Германия) – 58;
    5. Ян Облак («Атлетико», Словения) – 36;
    6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия) – 23;
    7. Яссин Буну («Севилья» / «Аль-Хиляль», Марокко) – 22;
    8. Алиссон («Ливерпуль», Бразилия) – 19;
    9. Андре Онана («Интер» / «Манчестер Юнайтед», Камерун) – 16;
    10. Майк Меньян («Милан», Франция) – 13.

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    Источник: IFFHS

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    Комментарии (1)
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    LOKOfanatik19
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    Ну хоть тут не отдали аргентинскому игроку.... а за заслуги.
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