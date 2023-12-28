Определен лучший вратарь года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших голкиперов уходящего года.
Победителем в номинации по итогам 2023-го стал Эдерсон, выигравший требл с «Манчестер Сити».
- Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия) – 145 баллов;
- Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина) – 76;
- Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) – 73;
- Марк-Андре тер Стеген («Барселона», Германия) – 58;
- Ян Облак («Атлетико», Словения) – 36;
- Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия) – 23;
- Яссин Буну («Севилья» / «Аль-Хиляль», Марокко) – 22;
- Алиссон («Ливерпуль», Бразилия) – 19;
- Андре Онана («Интер» / «Манчестер Юнайтед», Камерун) – 16;
- Майк Меньян («Милан», Франция) – 13.
Источник: IFFHS