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Определен лучший вратарь года по версии IFFHS

28 декабря 2023, 22:10
1

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших голкиперов уходящего года.

Победителем в номинации по итогам 2023-го стал Эдерсон, выигравший требл с «Манчестер Сити».

  1. Эдерсон («Манчестер Сити», Бразилия) – 145 баллов;
  2. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина) – 76;
  3. Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) – 73;
  4. Марк-Андре тер Стеген («Барселона», Германия) – 58;
  5. Ян Облак («Атлетико», Словения) – 36;
  6. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия) – 23;
  7. Яссин Буну («Севилья» / «Аль-Хиляль», Марокко) – 22;
  8. Алиссон («Ливерпуль», Бразилия) – 19;
  9. Андре Онана («Интер» / «Манчестер Юнайтед», Камерун) – 16;
  10. Майк Меньян («Милан», Франция) – 13.

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Источник: IFFHS
Рейтинг тер Стеген Марк-Андре Куртуа Тибо Мартинес Эмилиано Облак Ян Меньян Майк Буну Яссин Эдерсон Доннарумма Джанлуиджи Онана Андре Алиссон
Комментарии (1)
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LOKOfanatik19
1703791319
Ну хоть тут не отдали аргентинскому игроку.... а за заслуги.
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