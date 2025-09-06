Введите ваш ник на сайте
Назван лучший вратарь-ассистент в истории футбола

6 сентября, 12:58

В Турции обсуждают трансфер вратаря Эдерсона из «Манчестер Сити» в «Фенербахче».

Турки подсчитали, что Эдерсон – лучший вратарь-ассистент в истории мирового футбола. У бразильца девять голевых пасов.

Далее идут Рожерио Сери (8), Мануэль Нойер (7) и Эдвин ван дер Сар (7).

  • Эдерсон выступал за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. За это время он выиграл с клубом 18 трофеев.
  • В прошлом сезоне 32-летний бразилец провел за «горожан» 40 матчей, пропустил 54 гола, сыграл на ноль в 13 встречах.
  • «Фенербахче» выступит в основном этапе Лиги Европы.

Источник: телеграм-канал «Турецкий футбол»
Турция. Суперлига Бразилия. Серия А Фенербахче Эдерсон
