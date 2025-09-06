Назван лучший вратарь-ассистент в истории футбола

В Турции обсуждают трансфер вратаря Эдерсона из «Манчестер Сити» в «Фенербахче».

Турки подсчитали, что Эдерсон – лучший вратарь-ассистент в истории мирового футбола. У бразильца девять голевых пасов.

Далее идут Рожерио Сери (8), Мануэль Нойер (7) и Эдвин ван дер Сар (7).