Назван лучший вратарь-ассистент в истории футбола

В Турции обсуждают трансфер вратаря Эдерсона из «Манчестер Сити» в «Фенербахче».
Турки подсчитали, что Эдерсон – лучший вратарь-ассистент в истории мирового футбола. У бразильца девять голевых пасов.
Далее идут Рожерио Сери (8), Мануэль Нойер (7) и Эдвин ван дер Сар (7).
- Эдерсон выступал за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. За это время он выиграл с клубом 18 трофеев.
- В прошлом сезоне 32-летний бразилец провел за «горожан» 40 матчей, пропустил 54 гола, сыграл на ноль в 13 встречах.
- «Фенербахче» выступит в основном этапе Лиги Европы.
Источник: телеграм-канал «Турецкий футбол»