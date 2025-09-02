Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Фенербахче» подтвердил переход вратаря из «Манчестер Сити»

«Фенербахче» подтвердил переход вратаря из «Манчестер Сити»

2 сентября, 11:11

«Фенербахче» достиг соглашения с «Манчестер Сити» о переходе бразильского вратаря Эдерсона. Турецкий клуб сообщил, что игрок прибыл в Стамбул для подписания контракта.

Эдерсон выступал за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. За это время он выиграл с клубом 18 трофеев.

  • В прошлом сезоне 32-летний бразилец провел за «горожан» 40 матчей, пропустил 54 гола, сыграл на ноль в 13 встречах.
  • По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составит примерно 13-14 миллионов евро.

Источник: официальный сайт «Фенербахче»
Англия. Премьер-лига Турция. Суперлига Манчестер Сити Фенербахче Эдерсон
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 