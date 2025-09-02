«Фенербахче» подтвердил переход вратаря из «Манчестер Сити»

«Фенербахче» достиг соглашения с «Манчестер Сити» о переходе бразильского вратаря Эдерсона. Турецкий клуб сообщил, что игрок прибыл в Стамбул для подписания контракта.

Эдерсон выступал за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. За это время он выиграл с клубом 18 трофеев.