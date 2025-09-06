Эдерсон попрощался с «Манчестер Сити»: «Однажды «голубой» – «голубой» навсегда!»

Уже бывший вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон попрощался с клубом.

«Огромное спасибо болельщикам за поддержку на протяжении этих восьми лет. Однажды «голубой» – «голубой» навсегда!

Вы навсегда в моем сердце. Буду скучать! Буду скучать по матчам на «Этихаде», – сказал бразилец, перешедший в «Фенербахче».