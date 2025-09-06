Эдерсон попрощался с «Манчестер Сити»: «Однажды «голубой» – «голубой» навсегда!»

Уже бывший вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон попрощался с клубом.
«Огромное спасибо болельщикам за поддержку на протяжении этих восьми лет. Однажды «голубой» – «голубой» навсегда!
Вы навсегда в моем сердце. Буду скучать! Буду скучать по матчам на «Этихаде», – сказал бразилец, перешедший в «Фенербахче».
- Эдерсон выступал за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. За это время он выиграл с клубом 18 трофеев.
- В прошлом сезоне 32-летний бразилец провел за «горожан» 40 матчей, пропустил 54 гола, сыграл на ноль в 13 встречах.
- «Фенербахче» выступит в основном этапе Лиги Европы.
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»