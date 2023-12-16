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Роналду не попал в сборную самых дорогих игроков Саудовской Аравии

16 декабря 2023, 09:33
1

Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих футболистов саудовской лиги.

В нее не попал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который оценивается в 15 миллионов евро.

Вратарь: Яссин Буну («Аль-Хиляль», 11 млн евро);

Защитники: Эмерик Ляпорт («Аль-Наср», 25 млн), Мерих Демирал («Аль-Ахли», 18 млн), Рожер Ибаньес («Аль-Ахли», 25 млн);

Полузащитники: Фабиньо («Аль-Иттихад», 35 млн), Рубен Невеш («Аль-Хиляль», 40 млн), Отавио («Аль-Наср», 30 млн), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль», 35 млн), Малком («Аль-Хиляль», 30 млн);

Нападающие: Неймар («Аль-Хиляль», 45 млн), Александар Митрович («Аль-Хиляль», 28 млн).

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Источник: Transfermarkt
Саудовская Аравия. Премьер-лига Рейтинг Роналду Криштиану Неймар Фабиньо Митрович Александар Ляпорт Эмерик Буну Яссин Невеш Рубен Милинкович-Савич Сергей Малком Отавио Демирал Мерих Ибаньес Рожер
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Дубина
1702711640
Паника будет(((((
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