Роналду не попал в сборную самых дорогих игроков Саудовской Аравии

Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих футболистов саудовской лиги.

В нее не попал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который оценивается в 15 миллионов евро.

Вратарь: Яссин Буну («Аль-Хиляль», 11 млн евро);

Защитники: Эмерик Ляпорт («Аль-Наср», 25 млн), Мерих Демирал («Аль-Ахли», 18 млн), Рожер Ибаньес («Аль-Ахли», 25 млн);

Полузащитники: Фабиньо («Аль-Иттихад», 35 млн), Рубен Невеш («Аль-Хиляль», 40 млн), Отавио («Аль-Наср», 30 млн), Сергей Милинкович-Савич («Аль-Хиляль», 35 млн), Малком («Аль-Хиляль», 30 млн);

Нападающие: Неймар («Аль-Хиляль», 45 млн), Александар Митрович («Аль-Хиляль», 28 млн).