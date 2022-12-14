Мбаппе перед матчем с Марокко попал мячом в болельщика. Мужчина потерял сознание

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на разминке перед матчем 1/2 финала чемпионата мира-2022 против Марокко попал мячом в болельщика. Тот потерял сознание.
Мбаппе подбежал и извинился. Также мужчине подарили майку игрока.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Катаре.
- Мбаппе – лучший бомбардир ЧМ-2022 (5 голов).
- Форвард – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
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Источник: «Бомбардир»