Мбаппе перед матчем с Марокко попал мячом в болельщика. Мужчина потерял сознание

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на разминке перед матчем 1/2 финала чемпионата мира-2022 против Марокко попал мячом в болельщика. Тот потерял сознание.

Мбаппе подбежал и извинился. Также мужчине подарили майку игрока.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Катаре.

Мбаппе – лучший бомбардир ЧМ-2022 (5 голов).

Форвард – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

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