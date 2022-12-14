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    Мбаппе перед матчем с Марокко попал мячом в болельщика. Мужчина потерял сознание

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на разминке перед матчем 1/2 финала чемпионата мира-2022 против Марокко попал мячом в болельщика. Тот потерял сознание.

    Мбаппе подбежал и извинился. Также мужчине подарили майку игрока.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Катаре.
    • Мбаппе – лучший бомбардир ЧМ-2022 (5 голов).
    • Форвард – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2226

      kvm 3 минуты назад

      попал мячом в болельщика. Мутко потерял сознание...

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