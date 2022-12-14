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    ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Франция сыграет в полуфинале с Марокко

    Сборные Франции и Марокко сыграют в полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре.

    Встреча пройдет на стадионе «Аль Бейт» (Аль Хор), начало – в 22:00 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    ЧМ-2022. 1/2 финала

    Франция – Марокко Текстовая онлайн-трансляция

    14 декабря, 22:00 мск

    Стадион: «Аль Бейт» (Аль Хор), вместимость: 68895

    Главный судья: Сесар Артуро Рамос (Мексика)

    Трансляция Прогноз

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

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    Источник: «Бомбардир»

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