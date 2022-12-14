Сборные Франции и Марокко сыграют в полуфинальном матче чемпионата мира в Катаре.
Встреча пройдет на стадионе «Аль Бейт» (Аль Хор), начало – в 22:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2022. 1/2 финала
Франция – Марокко Текстовая онлайн-трансляция
14 декабря, 22:00 мск
Стадион: «Аль Бейт» (Аль Хор), вместимость: 68895
Главный судья: Сесар Артуро Рамос (Мексика)
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Источник: «Бомбардир»