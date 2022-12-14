Сборные Франции и Марокко сыграют в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в среду, 14 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Французы в плей-офф победили Польшу и Англию. Марокканцы прошли Испанию и Португалию.
Команды играли друг с другом два раза в истории: одна победа Франции, одна ничья.
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Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: победа Франции с форой (-1)
Где смотреть матч Франция – Марокко
Стартовые составы на матч Франция – Марокко
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Источник: «Бомбардир»