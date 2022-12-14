Сборные Франции и Марокко сыграют в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в среду, 14 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Французы в плей-офф победили Польшу и Англию. Марокканцы прошли Испанию и Португалию.

Команды играли друг с другом два раза в истории: одна победа Франции, одна ничья.

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Коэффициенты:

Победа Франции – 1.58

Ничья – 3.85

Победа Марокко – 7.50

Рекомендуемая ставка: победа Франции с форой (-1)

Где смотреть матч Франция – Марокко

Стартовые составы на матч Франция – Марокко

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