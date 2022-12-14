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    Франция – Марокко: стартовые составы на матч ЧМ-2022

    Сборные Франции и Марокко назвали стартовые составы на матч 1/2 финала чемпионата мира-2022.

    Франция: Льорис, Конате, Варан, Кунде, Эрнандес, Чуамени, Фофана, Гризманн, Дембеле, Мбаппе, Жиру.

    Марокко: Буну, Саисс, Эль-Амик, Хакими, Агер, Амрабат, Унахи, Мазрауи, Буфал, Зиеш, Эн-Несири.

    • Матч начнется в 22:00 по Москве.
    • Место проведения – стадион «Аль Бейт» в Аль-Хоре. Это последняя игра для арены на ЧМ-2022.

    состав франция полуфиналмарокко полуфинал

    Всего сборные Франции и Марокко играли между собой 5 раз, в этим матчах сборная Франции одержала 3 победы, Марокко были сильнее 2 раза, за все время не было ни одной ничьи.

    4 матча между командами были товарищескими и одна игра состоялась в финале Французского турнира в 1998 году, тогда Марокканцы уступили со счетом 2:1. Самый крупный счет в матчах между сборными зафиксирован в 2000 году, в товарищеском матче, когда Французы выиграли со счетом 5:1. Сегодня команды проведут шестую общую встречу за все время, победитель выйдет в финал ЧМ-2022, где сыграет со сборной Аргентины.

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    Прогноз на матч Франция – Марокко

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1170

      ARSteven89 5 минут назад

      Хмм, состав Марокко в тексте и состав Марокко на картинке отличаются.
      Найеф Агер и Нуссаир Мазрауи восстановились и выйдут в основе, а в тексте Аттият-Алла и Амалла числятся)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +410

      Болотоход 6 минут назад

      Марокко победы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1502

      Тазит 27 минут назад

      Бензема где?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Maks_seo > Тазит 21 минуту назад

      У Вальбуэна в гостях

      3
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      Рейтинг: +410

      Болотоход > Тазит 5 минут назад

      Рыбу ест.

      0
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      Рейтинг: +2658

      BlackMurder > Maks_seo 28 секунд назад

      Он в составе , как и Зидан, зрение чтоль потерял

      0
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