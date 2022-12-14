Сборные Франции и Марокко назвали стартовые составы на матч 1/2 финала чемпионата мира-2022.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры в Катаре.

Франция: Льорис, Конате, Варан, Кунде, Эрнандес, Чуамени, Фофана, Гризманн, Дембеле, Мбаппе, Жиру.

Марокко: Буну, Саисс, Эль-Амик, Хакими, Агер, Амрабат, Унахи, Мазрауи, Буфал, Зиеш, Эн-Несири.

Матч начнется в 22:00 по Москве.

Место проведения – стадион «Аль Бейт» в Аль-Хоре. Это последняя игра для арены на ЧМ-2022.

Всего сборные Франции и Марокко играли между собой 5 раз, в этим матчах сборная Франции одержала 3 победы, Марокко были сильнее 2 раза, за все время не было ни одной ничьи.

4 матча между командами были товарищескими и одна игра состоялась в финале Французского турнира в 1998 году, тогда Марокканцы уступили со счетом 2:1. Самый крупный счет в матчах между сборными зафиксирован в 2000 году, в товарищеском матче, когда Французы выиграли со счетом 5:1. Сегодня команды проведут шестую общую встречу за все время, победитель выйдет в финал ЧМ-2022, где сыграет со сборной Аргентины.

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Прогноз на матч Франция – Марокко

Где смотреть матч Франция – Марокко

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