Сборные Франции и Марокко сыграют в полуфинальном матче чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Французы в плей-офф прошли Польшу и Англию. Марокканцы обыграли Испанию и Португалию.

Матч пройдет на стадионе «Аль Бейт» (Аль Хор), вместимость которого составляет 68 895 зрителей.

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Встреча состоится в среду, 14 декабря.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 22:00 по московскому времени.

Сборная Франции является безоговорочным фаворитом матча по мнению букмекеров, которые дают коэффициент 1.58 и уверены в успехе команды. Победа Марокко кажется менее вероятной, скорее даже фантастической, с коэффициентом 1.58, на ничью 3.85.

Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.

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