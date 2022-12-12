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    Где и во сколько смотреть матч Франция – Марокко: 14 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

    Сборные Франции и Марокко сыграют в полуфинальном матче чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Французы в плей-офф прошли Польшу и Англию. Марокканцы обыграли Испанию и Португалию.

    Матч пройдет на стадионе «Аль Бейт» (Аль Хор), вместимость которого составляет 68 895 зрителей.

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    • Встреча состоится в среду, 14 декабря.
    • Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Сборная Франции является безоговорочным фаворитом матча по мнению букмекеров, которые дают коэффициент 1.58 и уверены в успехе команды. Победа Марокко кажется менее вероятной, скорее даже фантастической, с коэффициентом 1.58, на ничью 3.85.

    Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.

    Прогноз на матч Франция – Марокко

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Источник: «Бомбардир»

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