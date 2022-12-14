Сборные Франции и Марокко сыграют в полуфинальном матче чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Французы в плей-офф прошли Польшу и Англию. Марокканцы обыграли Испанию и Португалию.
Матч пройдет на стадионе «Аль Бейт» (Аль Хор), вместимость которого составляет 68 895 зрителей.
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- Встреча состоится в среду, 14 декабря.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
Сборная Франции является безоговорочным фаворитом матча по мнению букмекеров, которые дают коэффициент 1.58 и уверены в успехе команды. Победа Марокко кажется менее вероятной, скорее даже фантастической, с коэффициентом 1.58, на ничью 3.85.
Напомним, что чемпионат мира по футболу проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря, впервые в истории турнир проводится в зимнее время, связано это с погодными условия страны хозяйки ЧМ.
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