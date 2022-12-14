Статистический портал Squawka назвал двух самых быстрых игроков на ЧМ-2022.

Максимальную скорость на турнире – 35,3 км/ч – показали форвард сборной Франции Килиан Мбаппе и защитник сборной Марокко Ашраф Хакими. Оба футболиста выступают за «ПСЖ».

Мбаппе и Хакими встретятся сегодня в 1/2 финала ЧМ Франция – Марокко.

Матч начнется в 22:00 по Москве.

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