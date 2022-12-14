Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Стали известны самые быстрые игроки ЧМ-2022. Они играют за один клуб

    Статистический портал Squawka назвал двух самых быстрых игроков на ЧМ-2022.

    Максимальную скорость на турнире – 35,3 км/ч – показали форвард сборной Франции Килиан Мбаппе и защитник сборной Марокко Ашраф Хакими. Оба футболиста выступают за «ПСЖ».

    • Мбаппе и Хакими встретятся сегодня в 1/2 финала ЧМ Франция – Марокко.
    • Матч начнется в 22:00 по Москве.
    • «Бомбардир» проведет текстовый онлайн.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Судья Лапочкин считает, что Орсато ошибочно назначил пенальти в матче Аргентина – Хорватия
    Хейтеры сравнивали голову тренера Марокко с авокадо – он сделал из этого мем и вывел сборную в полуфинал ЧМ
    Модрич: «Надеюсь, Месси выиграет ЧМ. Он великий» 2
    Источник: Squawka

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11