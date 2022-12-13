Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Черданцев: «Пенальти хорватам – бред! Форвард сам врезался во вратаря. Ливакович взлететь должен был?»

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота Хорватии в первом тайме матча с Аргентиной (0:2, перерыв) на ЧМ-2022.

    «За что пенальти? Нападающий ударил по воротам, бежит дальше и врезается во вратаря. Сам. Вместо того, чтобы избежать контакта. Ливакович взлететь что ли должен был? Стоя в полушпагате. Бред просто какой-то», – написал Черданцев в телеграме.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Месси обогнал Мбаппе по «гол+пас» на ЧМ-2022
    Месси повторил рекорд Роналдо на чемпионатах мира
    Дзюба – о голе Месси: «При всем уважении, это не пенальти»
    Источник: телеграм-канал Георгия Черданцева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:56
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1496

      Тазит 1 минуту назад

      Бред - это то, что Чердак несёт изо дня в день.
      А пенальти очевидный.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      TANNER 5 минут назад

      Ливакович должен был играть в мяч, и не было бы проблем. По мячу не попал, срубил игрока - получай. Хз что тут обсуждать, железобетонная пенка.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11