Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота Хорватии в первом тайме матча с Аргентиной (0:2, перерыв) на ЧМ-2022.

«За что пенальти? Нападающий ударил по воротам, бежит дальше и врезается во вратаря. Сам. Вместо того, чтобы избежать контакта. Ливакович взлететь что ли должен был? Стоя в полушпагате. Бред просто какой-то», – написал Черданцев в телеграме.

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