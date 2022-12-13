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    «Когда, если не сейчас?». Шалимов желает Месси стать чемпионом мира

    Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии.

    «В сегодняшнем полуфинале буду поддерживать сборную Аргентины и Лео Месси. Хотя Лука Модрич тоже вызывает у меня симпатию.

    Думаю, что шансы будут 60 на 40 в пользу Аргентины. Жизнь должна отблагодарить Месси и сделать его чемпионом мира!

    Когда, если не сейчас? Думаю, что уже пора», – сказал Шалимов.

    • Месси забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах ЧМ-2022.
    • Аргентина сыграет с Хорватией сегодня в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22

      Бригадный 1 час назад

      Вся прогрессивная общественность "кулачки держит". За самого великого из гномов.
      Однако, с антифутбольной бригадой усташей аргентинцам справиться будет непросто.

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      Рейтинг: +745

      Lipatoff 1 час назад

      Сейчас или никогда))) Страны из латинос давно не выигрывали ЧМ, думаю пора, тем более Аргентине. Пожелаю им удачи, финал с ними будет зрелищнее

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      Рейтинг: +1110

      Александр52 1 час назад

      Шалимов, ты прав. И точка.

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