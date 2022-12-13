«Когда, если не сейчас?». Шалимов желает Месси стать чемпионом мира

Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии.

«В сегодняшнем полуфинале буду поддерживать сборную Аргентины и Лео Месси. Хотя Лука Модрич тоже вызывает у меня симпатию.

Думаю, что шансы будут 60 на 40 в пользу Аргентины. Жизнь должна отблагодарить Месси и сделать его чемпионом мира!

Когда, если не сейчас? Думаю, что уже пора», – сказал Шалимов.

Месси забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах ЧМ-2022.

Аргентина сыграет с Хорватией сегодня в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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