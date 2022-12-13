«Когда, если не сейчас?». Шалимов желает Месси стать чемпионом мира

Вся прогрессивная общественность "кулачки держит". За самого великого из гномов.
Однако, с антифутбольной бригадой усташей аргентинцам справиться будет непросто.
Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Хорватии.
«В сегодняшнем полуфинале буду поддерживать сборную Аргентины и Лео Месси. Хотя Лука Модрич тоже вызывает у меня симпатию.
Думаю, что шансы будут 60 на 40 в пользу Аргентины. Жизнь должна отблагодарить Месси и сделать его чемпионом мира!
Когда, если не сейчас? Думаю, что уже пора», – сказал Шалимов.
- Месси забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 5 матчах ЧМ-2022.
- Аргентина сыграет с Хорватией сегодня в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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