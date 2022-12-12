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    Стал известен главный кандидат на пост тренера сборной Англии в случае ухода Саутгейта

    Экс-тренер «Челси» Томас Тухель может возглавить сборную Англии.

    По информации Bild, 49-летний немец – основной кандидат на потс главного тренера английской сборной в случае ухода Гарета Саутгейта.

    Футбольная ассоциация Англии контактировала с Тухелем еще до ЧМ-2022.

    • Англия вылетела с ЧМ-2022, проиграв в 1/4 финала Франции (1:2).
    • Саутгейт возглавляет сборную с осени 2016 года.
    • Его контракт рассчитан до конца 2024-го.

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    Источник: Bild

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