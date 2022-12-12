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    В федерации футбола Испании объяснили увольнение Энрике после вылета с ЧМ-2022 от Марокко

    Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес высказался об увольнении Луиса Энрике с поста главного тренера сборной Испании.

    «У нам прекрасные отношения с Энрике, но мы приняли решение, что нужно начинать новый проект.

    У нас состоялся разговор после чемпионата мира, и он не сказал, что хотел бы продолжить работу в национальной команде», – цитирует Рубиалеса ESPN.

    • Энрике покинул сборную Испании в связи с истечением срока контракта.
    • Команда вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко в 1/8 финала.
    • Новым тренером сборной Испании стал Луис де ла Фуэнте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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