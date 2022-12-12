В федерации футбола Испании объяснили увольнение Энрике после вылета с ЧМ-2022 от Марокко

Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес высказался об увольнении Луиса Энрике с поста главного тренера сборной Испании.
«У нам прекрасные отношения с Энрике, но мы приняли решение, что нужно начинать новый проект.
У нас состоялся разговор после чемпионата мира, и он не сказал, что хотел бы продолжить работу в национальной команде», – цитирует Рубиалеса ESPN.
- Энрике покинул сборную Испании в связи с истечением срока контракта.
- Команда вылетела с ЧМ-2022, проиграв Марокко в 1/8 финала.
- Новым тренером сборной Испании стал Луис де ла Фуэнте.
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Источник: «Матч ТВ»