Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт пока не знает, продолжит ли он работать с командой.

«После нескольких предыдущих турниров мне было сложно понять свои эмоции. Это отнимает много энергии. Я хочу, чтобы мое решение было правильным.

Не думаю, что его стоит принимать сейчас. На самом деле, и в ближайшие несколько дней не стоит», – сказал Саутгейт.

Англия вылетела с ЧМ-2022, проиграв в 1/4 финала Франции (1:2).

Тренер возглавляет сборную с осени 2016 года.

Его контракт рассчитан до конца 2024-го.

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