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    Саутгейт высказался о своем будущем в сборной Англии после вылета с ЧМ-2022

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт пока не знает, продолжит ли он работать с командой.

    «После нескольких предыдущих турниров мне было сложно понять свои эмоции. Это отнимает много энергии. Я хочу, чтобы мое решение было правильным.

    Не думаю, что его стоит принимать сейчас. На самом деле, и в ближайшие несколько дней не стоит», – сказал Саутгейт.

    • Англия вылетела с ЧМ-2022, проиграв в 1/4 финала Франции (1:2).
    • Тренер возглавляет сборную с осени 2016 года.
    • Его контракт рассчитан до конца 2024-го.

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    Источник: Sky Sports

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