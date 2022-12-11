«Надо оставаться человеком». Ветеран ЦСКА раскритиковал Фернандеса за возобновление карьеры в Бразилии

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал защитника Марио Фернандеса за возобновление карьеры в Бразилии.

У Фернандеса есть контракт с ЦСКА до 2024 года.

Новый клуб Марио пока не сообщается.

Фернандес – четвертьфиналист ЧМ-2018 в составе сборной России.

«Плохо, что он так поступает. Мог бы вернуться и нормально расстаться с клубом. То, что он пришeл и отдал ЦСКА и сборной, — спасибо. Но надо до конца оставаться человеком и футболистом. Клуб тебе всe сделал», – сказал Масалитин.

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