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    «Надо оставаться человеком». Ветеран ЦСКА раскритиковал Фернандеса за возобновление карьеры в Бразилии

    Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал защитника Марио Фернандеса за возобновление карьеры в Бразилии.

    • У Фернандеса есть контракт с ЦСКА до 2024 года.
    • Новый клуб Марио пока не сообщается.
    • Фернандес – четвертьфиналист ЧМ-2018 в составе сборной России.

    «Плохо, что он так поступает. Мог бы вернуться и нормально расстаться с клубом. То, что он пришeл и отдал ЦСКА и сборной, — спасибо. Но надо до конца оставаться человеком и футболистом. Клуб тебе всe сделал», – сказал Масалитин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +648

      Sanches65 12 минут назад

      Фернандес этот тот конь который нас похоронил на домашнем ЧМ?

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      Рейтинг: +2442

      fakeid > Sanches65 2 минуты назад

      это тот конь, который забил на 100+ минуте и спас нас от поражения, переведя всё в серию пенальти. а вот там он уже не забил, как и смолов.

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      Рейтинг: +52

      Batyga 27 минут назад

      Этот придурок напоминает мне Ловчего из свинарника.Такой же маразматик...Жаль что он связан как то с клубом

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