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  • ЦСКА сообщил о возобновлении карьеры Фернандеса в Бразилии. Клуб не стал возражать

ЦСКА сообщил о возобновлении карьеры Фернандеса в Бразилии. Клуб не стал возражать

11 декабря 2022, 15:39
7

Защитник Марио Фернандес возобновит карьеру. Об этом сообщил ЦСКА – последний клуб игрока и с которым у него контракт до 2024 года.

«Друзья! Вместе с Марио Фернандесом хотим сообщить вам, что Марио принял решение возобновить игровую карьеру.

Наш клуб не стал возражать желанию Марио ещe год провести в Бразилии, чтобы быть рядом с женой и недавно родившимся сыном.

СуперМарио, мы очень рады твоему решению вернуться в футбол. Мы желаем всего наилучшего тебе и твоей семье и будем ждать тебя обратно домой!» – написали москвичи.

  • Фернандес покинул ЦСКА в мае.
  • Новый клуб Марио пока не сообщается.
  • Фернандес – четвертьфиналист ЧМ-2018 в составе сборной России.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (7)
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oyabun
1670763173
А как кони могут "возражать"? Они что, его хозяева?
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Shlоmо
1670766708
Не зря же есть пословица:"Как ты волка не корми, а он все равно в лес смотрит".Так же и Марио..столько лет в России, а все равно остался в Бразилии...Но осуждать его, как делают некоторые типа Масалитина, не стоит.10 лет Марио верой и правдой служил клубу, играл за сборную получше многих коренных россиян и думаю что он заслужил право выбирать свой дальнейший путь самостоятельно и совесть его чиста. Думаю что с командой и с руководством ЦСКА Марио попрощался как положено. Мне, как простому болельщику упрекнуть его не в чем. Спасибо тебе Марио за все!!
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zigbert
1670782528
Один из лучших защитников ЦСКА последних лет. Совсем не случайно привлекался и в сборную России. Но сейчас, когда Фернандес останется в Бразилии еще на один год, трудно сказать будет ли он востребован в ЦСКА ведь ему уже будет 33. Но все конечно будет зависеть от его здоровья и желания вернуться в Россию.
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