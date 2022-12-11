ЦСКА сообщил о возобновлении карьеры Фернандеса в Бразилии. Клуб не стал возражать

Защитник Марио Фернандес возобновит карьеру. Об этом сообщил ЦСКА – последний клуб игрока и с которым у него контракт до 2024 года.

«Друзья! Вместе с Марио Фернандесом хотим сообщить вам, что Марио принял решение возобновить игровую карьеру.

Наш клуб не стал возражать желанию Марио ещe год провести в Бразилии, чтобы быть рядом с женой и недавно родившимся сыном.

СуперМарио, мы очень рады твоему решению вернуться в футбол. Мы желаем всего наилучшего тебе и твоей семье и будем ждать тебя обратно домой!» – написали москвичи.

Фернандес покинул ЦСКА в мае.

Новый клуб Марио пока не сообщается.

Фернандес – четвертьфиналист ЧМ-2018 в составе сборной России.

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