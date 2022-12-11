ЦСКА сообщил о возобновлении карьеры Фернандеса в Бразилии. Клуб не стал возражать

Защитник Марио Фернандес возобновит карьеру. Об этом сообщил ЦСКА – последний клуб игрока и с которым у него контракт до 2024 года.
«Друзья! Вместе с Марио Фернандесом хотим сообщить вам, что Марио принял решение возобновить игровую карьеру.
Наш клуб не стал возражать желанию Марио ещe год провести в Бразилии, чтобы быть рядом с женой и недавно родившимся сыном.
СуперМарио, мы очень рады твоему решению вернуться в футбол. Мы желаем всего наилучшего тебе и твоей семье и будем ждать тебя обратно домой!» – написали москвичи.
- Фернандес покинул ЦСКА в мае.
- Новый клуб Марио пока не сообщается.
- Фернандес – четвертьфиналист ЧМ-2018 в составе сборной России.
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: телеграм-канал ЦСКА