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    ЦСКА сообщил о возобновлении карьеры Фернандеса в Бразилии. Клуб не стал возражать

    Защитник Марио Фернандес возобновит карьеру. Об этом сообщил ЦСКА – последний клуб игрока и с которым у него контракт до 2024 года.

    «Друзья! Вместе с Марио Фернандесом хотим сообщить вам, что Марио принял решение возобновить игровую карьеру.

    Наш клуб не стал возражать желанию Марио ещe год провести в Бразилии, чтобы быть рядом с женой и недавно родившимся сыном.

    СуперМарио, мы очень рады твоему решению вернуться в футбол. Мы желаем всего наилучшего тебе и твоей семье и будем ждать тебя обратно домой!» – написали москвичи.

    • Фернандес покинул ЦСКА в мае.
    • Новый клуб Марио пока не сообщается.
    • Фернандес – четвертьфиналист ЧМ-2018 в составе сборной России.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Сегодня, 15:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1178

      Shlоmо 10 минут назад

      Не зря же есть пословица:"Как ты волка не корми, а он все равно в лес смотрит".Так же и Марио..столько лет в России, а все равно остался в Бразилии...Но осуждать его, как делают некоторые типа Масалитина, не стоит.10 лет Марио верой и правдой служил клубу, играл за сборную получше многих коренных россиян и думаю что он заслужил право выбирать свой дальнейший путь самостоятельно и совесть его чиста. Думаю что с командой и с руководством ЦСКА Марио попрощался как положено. Мне, как простому болельщику упрекнуть его не в чем. Спасибо тебе Марио за все!!

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      Рейтинг: +2442

      fakeid 1 час назад

      контракт с конями до лета 2024. сложно написать, что ли?

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      Рейтинг: +8551

      vladik12 > fakeid 55 минут назад

      Так в новости указано. Видимо, дописали.

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      Рейтинг: +33295

      oyabun 1 час назад

      А как кони могут "возражать"? Они что, его хозяева?

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      Рейтинг: +1693

      Эном айс > oyabun 1 час назад

      "Как сообщает бразильское издание, клуб продвинулся в переговорах с Фернандесом, а стороны уже пришли к соглашению по зарплате футболиста. Однако ЦСКА может заблокировать этот переход, так как действующий контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до 2024 года."

      Подробнее на «Чемп...)

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