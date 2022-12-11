«Горжусь!». Озил отреагировал на выход сборной Марокко в полуфинал ЧМ-2022

Экс-футболист сборной Германии Месут Озил прокомментировал попадание Марокко в четверку лучших команд на чемпионате мира-2022.

Марокканцы в 1/4 финала выбили Португалию, победив 1:0.

Впервые в истории африканская сборная вышла в полуфинал ЧМ.

Следующий соперник – действующий чемпион мира Франция.

«Горжусь! Что за команда! Это большое достижение для Африки и для мусульманского мира.

Здорово, что такая сказка все еще возможна в современном футболе. Это даст многим людям сил и надежды», – написал Озил в соцсетях.

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