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    «Горжусь!». Озил отреагировал на выход сборной Марокко в полуфинал ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной Германии Месут Озил прокомментировал попадание Марокко в четверку лучших команд на чемпионате мира-2022.

    • Марокканцы в 1/4 финала выбили Португалию, победив 1:0.
    • Впервые в истории африканская сборная вышла в полуфинал ЧМ.
    • Следующий соперник – действующий чемпион мира Франция.

    «Горжусь! Что за команда! Это большое достижение для Африки и для мусульманского мира.

    Здорово, что такая сказка все еще возможна в современном футболе. Это даст многим людям сил и надежды», – написал Озил в соцсетях.

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    Источник: твиттер Месута Озила

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