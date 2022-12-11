«Горжусь!». Озил отреагировал на выход сборной Марокко в полуфинал ЧМ-2022

Экс-футболист сборной Германии Месут Озил прокомментировал попадание Марокко в четверку лучших команд на чемпионате мира-2022.
- Марокканцы в 1/4 финала выбили Португалию, победив 1:0.
- Впервые в истории африканская сборная вышла в полуфинал ЧМ.
- Следующий соперник – действующий чемпион мира Франция.
«Горжусь! Что за команда! Это большое достижение для Африки и для мусульманского мира.
Здорово, что такая сказка все еще возможна в современном футболе. Это даст многим людям сил и надежды», – написал Озил в соцсетях.
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Источник: твиттер Месута Озила