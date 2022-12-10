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    Сантуш: «Не жалею, что не выпустил Роналду в старте»

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Марокко (0:1) прокомментировал решение не включать в стартовый состав форварда Криштиану Роналду.

    «Я не жалею об этом. В игре со Швейцарией команда выступила очень хорошо. Криштиану – отличный игрок. Он вышел, когда мы поняли, что это действительно необходимо. У меня нет никаких сожалений», – сказал Сантуш.

    • Роналду вышел на поле на 52-й минуте.
    • У Марокко забил Юссеф Эн-Несири.
    • В 1/2 финала Марокко сыграет с Англией или Францией.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6636

      Красногорск_Фан 1 час назад

      А я жалею. Эта игра тренерский провал. С роналду или без, команда играла безтолково и не была настроена с первых минут

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      Рейтинг: +185

      Стоп всем 1 час назад

      Я не жалею об этом====
      И никак о том что было бы если бы Рон с первой минуты вышел...Как будто точно знает что тот гол не забил бы ))

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