А я жалею. Эта игра тренерский провал. С роналду или без, команда играла безтолково и не была настроена с первых минут
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Марокко (0:1) прокомментировал решение не включать в стартовый состав форварда Криштиану Роналду.
«Я не жалею об этом. В игре со Швейцарией команда выступила очень хорошо. Криштиану – отличный игрок. Он вышел, когда мы поняли, что это действительно необходимо. У меня нет никаких сожалений», – сказал Сантуш.
- Роналду вышел на поле на 52-й минуте.
- У Марокко забил Юссеф Эн-Несири.
- В 1/2 финала Марокко сыграет с Англией или Францией.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022
Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022
Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира