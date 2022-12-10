Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш после матча 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Марокко (0:1) прокомментировал решение не включать в стартовый состав форварда Криштиану Роналду.

«Я не жалею об этом. В игре со Швейцарией команда выступила очень хорошо. Криштиану – отличный игрок. Он вышел, когда мы поняли, что это действительно необходимо. У меня нет никаких сожалений», – сказал Сантуш.

Роналду вышел на поле на 52-й минуте.

У Марокко забил Юссеф Эн-Несири.

В 1/2 финала Марокко сыграет с Англией или Францией.

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