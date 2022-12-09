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    «Ибо нефиг ужасно обращаться с животными». Быстров связал вылет Бразилии с броском кошки на пресс-конференции

    Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров отреагировал на вылет Бразилии с чемпионата мира-2022.

    «Вот так вот, друзья. Бразилия получила по заслугам — ибо нефиг так ужасно обращаться с животными», – написал Быстров.

    • В 1/4 финала бразильцы проиграли Хорватии в серии пенальти.
    • Перед матчем пресс-атташе Бразилии скинул со стола кошку во время пресс-конференции.
    • Бразилия остается без титула ЧМ с 2002 года.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    Сегодня, 21:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18412

      Cleaner 1 минуту назад

      А Вова прав. МЯУКНУЛАСЬ сборной Бразилии грубость с кошкой!..

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      Рейтинг: +431

      Азбука 2 минуты назад

      Месть кошака была ужасна

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      Рейтинг: +3482

      momwig_ 13 минут назад

      Тбо нефиг всякой голытьбе прогнозы делать. Все эти недоделанные аналитики выбирали из Бразилии и Аргентины. Посмотрим, как они будут дуть щеки, когда к завтрему ни одного из их фаворитов не останется

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      Рейтинг: +15

      Бригадный 22 минуты назад

      После ужасной истории с кошкой, ясен пень, вся прогрессивная общественность жаждала изгнания бразильянов с чемпионата. Вот, шашечные и реализовали сей социальный заказ.

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      Рейтинг: +121

      Александр.Т. 35 минут назад

      Кошка прокляла))

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