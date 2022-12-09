«Ибо нефиг ужасно обращаться с животными». Быстров связал вылет Бразилии с броском кошки на пресс-конференции

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров отреагировал на вылет Бразилии с чемпионата мира-2022.

«Вот так вот, друзья. Бразилия получила по заслугам – ибо нефиг так ужасно обращаться с животными», – написал Быстров.

В 1/4 финала бразильцы проиграли Хорватии в серии пенальти.

Перед матчем пресс-атташе Бразилии скинул со стола кошку во время пресс-конференции.

Бразилия остается без титула ЧМ с 2002 года.

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