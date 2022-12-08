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    В Испании назвали вероятного преемника Энрике в сборной

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике, вероятно, покинет занимаемую должность после вылета с ЧМ-2022.

    Ожидается, что об отставке 52-летнего специалиста объявят в ближайшие дни.

    Вместо него национальную команду, скорее всего, возглавит Луис де ла Фуэнте, который сейчас работает с молодежной сборной.

    • Испания вылетела с чемпионата мира от Марокко.
    • Они во 2-й раз подряд покинули турнир, остановившись на стадии 1/8 финала.
    • Энрике уйдет с поста в связи с истечением срока контракта.

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    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12171

      DeStar 46 минут назад

      неважно кто, если останется тикии така и игра в 4+6+0 то можете больше на турниры не ездить

      1
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      Рейтинг: +1119

      ARSteven89 2 часа назад

      Хмм, вроде Марселино Гарсию Тораля или Роберто Мартинеса рассматривали.

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