В Испании назвали вероятного преемника Энрике в сборной

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике, вероятно, покинет занимаемую должность после вылета с ЧМ-2022.
Ожидается, что об отставке 52-летнего специалиста объявят в ближайшие дни.
Вместо него национальную команду, скорее всего, возглавит Луис де ла Фуэнте, который сейчас работает с молодежной сборной.
- Испания вылетела с чемпионата мира от Марокко.
- Они во 2-й раз подряд покинули турнир, остановившись на стадии 1/8 финала.
- Энрике уйдет с поста в связи с истечением срока контракта.
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Источник: Marca