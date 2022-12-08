В Испании назвали вероятного преемника Энрике в сборной

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике, вероятно, покинет занимаемую должность после вылета с ЧМ-2022.

Ожидается, что об отставке 52-летнего специалиста объявят в ближайшие дни.

Вместо него национальную команду, скорее всего, возглавит Луис де ла Фуэнте, который сейчас работает с молодежной сборной.

Испания вылетела с чемпионата мира от Марокко.

Они во 2-й раз подряд покинули турнир, остановившись на стадии 1/8 финала.

Энрике уйдет с поста в связи с истечением срока контракта.

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