«Образ успешного менеджера уничтожен. Может петь частушки в каком-нибудь шоу». Зарема высмеяла Газизова

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение суда, отказавшего Шамилю Газизову во взыскании 89 миллионов рублей с ее мужа.

– Видимо, у него фетиш такой – плодить судебные акты и потом страдать. А еще пытаться восстановиться на работе.

Вот ушел бы по-тихому в конце летнего трансферного окна, как я ему предлагала... Но нет, он пошел к Нобелю рассказывать о своих гениальных трансферах, подставив тем самым и футболистов в том числе.

– Какой клуб может взять Газизова?

– Думаю, уже никакой. Образ успешного регионального футбольного менеджера уничтожен. Как вариант, устроится в какое-нибудь шоу петь частушки.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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