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    «Образ успешного менеджера уничтожен. Может петь частушки в каком-нибудь шоу». Зарема высмеяла Газизова

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение суда, отказавшего Шамилю Газизову во взыскании 89 миллионов рублей с ее мужа.

    – Видимо, у него фетиш такой – плодить судебные акты и потом страдать. А еще пытаться восстановиться на работе.

    Вот ушел бы по-тихому в конце летнего трансферного окна, как я ему предлагала... Но нет, он пошел к Нобелю рассказывать о своих гениальных трансферах, подставив тем самым и футболистов в том числе.

    – Какой клуб может взять Газизова?

    – Думаю, уже никакой. Образ успешного регионального футбольного менеджера уничтожен. Как вариант, устроится в какое-нибудь шоу петь частушки.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7514

      Беспонтий 21 минуту назад

      ну
      петь частушки не зазорно
      всё лучше чем вертеться на шесте

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      Рейтинг: +2383

      fakeid 24 минуты назад

      по-моему, у них любовь. а федун и не в курсе.

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      Рейтинг: +23684

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      Нет, Зарема, ещё не вечер.

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