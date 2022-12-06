Суд отказал Газизову во взыскании с Федуна 89 миллионов рублей

Верховный суд Башкортостана вынес решение по разбирательству между Шамилем Газизовым и Леонидом Федуном.

Генеральному директору «Уфы» отказали во взыскании 89 миллионов рублей с бывшего владельца «Спартака».

Газизов требовал эту сумму в качестве бонуса за выход московской команды в еврокубки по итогам сезона-2020/21.

«Октябрьский суд, рассматривая дело, отказал во взыскании [средств] со «Спартака» и взыскал [их] с Федуна.

Сейчас Верховный суд Башкортостана отменил решение в части взыскания с Федуна, а в части «Спартака» оставил без изменений.

На сегодняшний момент отказали полностью. Сегодня Верховный суд Республики Башкортостан поставил точку в истории взысканий Газизова к его бывшим работодателям.

Газизов не присутствовал на заседании. Как мы понимаем, он продолжает лечиться в больнице – пришел его представитель и сказал, что будет присутствовать один, на что Газизов согласился.

Стали слушать апелляционные жалобы, потому что с тем решением были не согласны все – апелляционную жалобу подавали как Газизов, так и «Спартак» и Федун.

Газизов просил отменить решение в части отказа во взыскании со «Спартака», Федун просил отменить в своей части, а «Спартак» просил оставить в своей части и отменить в части взыскания с Федуна.

В итоге Газизову во взыскании отказали полностью», – сказала юрист «Спартака» Елена Чачуа.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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