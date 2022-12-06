Суд отказал Газизову во взыскании с Федуна 89 миллионов рублей

Верховный суд Башкортостана вынес решение по разбирательству между Шамилем Газизовым и Леонидом Федуном.
Генеральному директору «Уфы» отказали во взыскании 89 миллионов рублей с бывшего владельца «Спартака».
Газизов требовал эту сумму в качестве бонуса за выход московской команды в еврокубки по итогам сезона-2020/21.
«Октябрьский суд, рассматривая дело, отказал во взыскании [средств] со «Спартака» и взыскал [их] с Федуна.
Сейчас Верховный суд Башкортостана отменил решение в части взыскания с Федуна, а в части «Спартака» оставил без изменений.
На сегодняшний момент отказали полностью. Сегодня Верховный суд Республики Башкортостан поставил точку в истории взысканий Газизова к его бывшим работодателям.
Газизов не присутствовал на заседании. Как мы понимаем, он продолжает лечиться в больнице – пришел его представитель и сказал, что будет присутствовать один, на что Газизов согласился.
Стали слушать апелляционные жалобы, потому что с тем решением были не согласны все – апелляционную жалобу подавали как Газизов, так и «Спартак» и Федун.
Газизов просил отменить решение в части отказа во взыскании со «Спартака», Федун просил отменить в своей части, а «Спартак» просил оставить в своей части и отменить в части взыскания с Федуна.
В итоге Газизову во взыскании отказали полностью», – сказала юрист «Спартака» Елена Чачуа.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию