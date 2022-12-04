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  • Быстров хочет, чтобы Англия проиграла Сенегалу: «Кейн смог бы надеть радужную ленточку и бежать в аэропорт к немцам»

Быстров хочет, чтобы Англия проиграла Сенегалу: «Кейн смог бы надеть радужную ленточку и бежать в аэропорт к немцам»

4 декабря 2022, 21:50
8

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Англии и Сенегала.

«Что хочу сказать: скорее всего, конечно, выиграет Англия, но, представьте, как было бы прикольно, если бы Сенегал разрушил этот стереотип.

Гарри Кейн тогда бы смог, наконец, надеть свою радужную ленточку, обвешаться надписями «Оne love» и бежать в аэропорт к вылетевшим немцам. Они наверняка его ждут там.

В общем. Сенегальцам удачи», – написал Быстров.

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Новости сборной Англии на ЧМ-2022

Новости сборной Сенегала на ЧМ-2022

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Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова
Чемпионат мира Англия Быстров Владимир Кейн Гарри
Комментарии (8)
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Красногорск_Фан
1670180264
Сегодня многие болеют за Сенегал. Слишком предсказуемо все фавориты вышибают своих пшеков. Только, пожалуй, япония-хорватия и португалия- швейцария менее предсказуемы. И то проход япошек станет сенсацией а проход швейцарии вызывает недельный правздник у хейтеров Роналду
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R_a_i_n
1670180285
Володька изредка говорит правильные вещи!
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Бриг
1670181211
Англия преклонила колена перед Сенегалом. Это правильно-вся Англия должна преклонять колена и молить о прощении за еще многие сотни лет за миллионы жертв черных, желтых, смуглых и белых (включая Россию), которых она принесла в жертву своей неуемной алчности.
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АЛЕКС 58
1670181487
Как Вовка о радужных всё время переживает. Больная тема для него.
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Давид59
1670181884
Фу. Мерзко. В Думу, наверное метит
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adekvat0726
1670183519
Увы, но это не сегодня, у Сенегала нет ни единого шанса
Ответить
mutabor0992
1670186805
А балодька не хочет о "своих" радужных порассуждать?Боится.Чмошник!
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