Быстров хочет, чтобы Англия проиграла Сенегалу: «Кейн смог бы надеть радужную ленточку и бежать в аэропорт к немцам»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Англии и Сенегала.

«Что хочу сказать: скорее всего, конечно, выиграет Англия, но, представьте, как было бы прикольно, если бы Сенегал разрушил этот стереотип.

Гарри Кейн тогда бы смог, наконец, надеть свою радужную ленточку, обвешаться надписями «Оne love» и бежать в аэропорт к вылетевшим немцам. Они наверняка его ждут там.

В общем. Сенегальцам удачи», – написал Быстров.

Матч Англия – Сенегал начнется в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи.

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Новости сборной Сенегала на ЧМ-2022

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