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    Быстров хочет, чтобы Англия проиграла Сенегалу: «Кейн смог бы надеть радужную ленточку и бежать в аэропорт к немцам»

    Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЧМ-2022 между сборными Англии и Сенегала.

    «Что хочу сказать: скорее всего, конечно, выиграет Англия, но, представьте, как было бы прикольно, если бы Сенегал разрушил этот стереотип.

    Гарри Кейн тогда бы смог, наконец, надеть свою радужную ленточку, обвешаться надписями «Оne love» и бежать в аэропорт к вылетевшим немцам. Они наверняка его ждут там.

    В общем. Сенегальцам удачи», – написал Быстров.

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11011

      R_a_i_n 10 минут назад

      Володька изредка говорит правильные вещи!

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      Рейтинг: +6489

      Красногорск_Фан 10 минут назад

      Сегодня многие болеют за Сенегал. Слишком предсказуемо все фавориты вышибают своих пшеков. Только, пожалуй, япония-хорватия и португалия- швейцария менее предсказуемы. И то проход япошек станет сенсацией а проход швейцарии вызывает недельный правздник у хейтеров Роналду

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