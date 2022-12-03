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    ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Нидерланды сыграют с США, Аргентина – с Австралией

    Сегодня на чемпионате мира-2022 в Катаре начинается стадия 1/8 финала.

    Нидерланды сыграют против США, а Аргентина встретится с Австралией.

    ЧМ-2022. 1/8 финала

    Нидерланды – США

    3 декабря, 18:00 мск

    Стадион: «Халифа Интернешнл» (Доха), вместимость: 44325

    Главный судья: Вилтон Сампайо (Бразилия)

    Трансляция Прогноз

    Аргентина – Австралия Текстовая онлайн-трансляция

    3 декабря, 22:00 мск

    Стадион: «Ахмад бин Али» (Эр-Райян), вместимость: 45032

    Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

    Трансляция Прогноз

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Все группы и сборные-участницы чемпионата мира по футболу 2022

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

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    Все результаты ЧМ-2022 на сегодня (2 декабря 2022)

    Источник: «Бомбардир»

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