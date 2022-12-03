⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Нидерланды сыграют с США, Аргентина – с Австралией

Сегодня на чемпионате мира-2022 в Катаре начинается стадия 1/8 финала.

Нидерланды сыграют против США, а Аргентина встретится с Австралией.

ЧМ-2022. 1/8 финала

Нидерланды – США

3 декабря, 18:00 мск

Стадион: «Халифа Интернешнл» (Доха), вместимость: 44325

Главный судья: Вилтон Сампайо (Бразилия)

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Аргентина – Австралия Текстовая онлайн-трансляция

3 декабря, 22:00 мск

Стадион: «Ахмад бин Али» (Эр-Райян), вместимость: 45032

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

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