⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Нидерланды сыграют с США, Аргентина – с Австралией

Сегодня на чемпионате мира-2022 в Катаре начинается стадия 1/8 финала.
Нидерланды сыграют против США, а Аргентина встретится с Австралией.
ЧМ-2022. 1/8 финала
3 декабря, 18:00 мск
Стадион: «Халифа Интернешнл» (Доха), вместимость: 44325
Главный судья: Вилтон Сампайо (Бразилия)
Аргентина – Австралия Текстовая онлайн-трансляция
3 декабря, 22:00 мск
Стадион: «Ахмад бин Али» (Эр-Райян), вместимость: 45032
Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)
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Источник: «Бомбардир»