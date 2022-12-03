Где и во сколько смотреть матч Аргентина – Австралия: 3 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Аргентины и Австралии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Аргентина выиграла группу C: две победы и одно поражение.

Австралия заняла второе место в группе D: две победы и одно поражение.

Матч пройдет на стадионе «Ахмад бин Али» (Эр-Райян), вместимость которого составляет 45032 зрителей.

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи ЧМ-2022

Встреча состоится в субботу, 3 декабря.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 22:00 по московскому времени.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!