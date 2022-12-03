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    Где и во сколько смотреть матч Аргентина – Австралия: 3 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

    Сборные Аргентины и Австралии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

    Аргентина выиграла группу C: две победы и одно поражение.

    Австралия заняла второе место в группе D: две победы и одно поражение.

    Матч пройдет на стадионе «Ахмад бин Али» (Эр-Райян), вместимость которого составляет 45032 зрителей.

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    • Встреча состоится в субботу, 3 декабря.
    • Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Начало – в 22:00 по московскому времени.

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    Источник: «Бомбардир»

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