Где и во сколько смотреть матч Аргентина – Австралия: 3 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Аргентины и Австралии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
Аргентина выиграла группу C: две победы и одно поражение.
Австралия заняла второе место в группе D: две победы и одно поражение.
Матч пройдет на стадионе «Ахмад бин Али» (Эр-Райян), вместимость которого составляет 45032 зрителей.
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- Встреча состоится в субботу, 3 декабря.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»