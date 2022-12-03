Аргентина – Австралия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 3 декабря

Сборные Аргентины и Австралии сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в субботу, 3 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Аргентина выиграла группу C: две победы и одно поражение. Австралия заняла второе место в группе D: две победы и одно поражение.
Команды сыграли друг с другом четыре раза в истории: три победы аргентинцев, одна ничья.
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Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: победа Аргентины с форой (-1.5)
Где смотреть матч Аргентина – Австралия
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Источник: «Бомбардир»