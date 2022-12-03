Где и во сколько смотреть матч Нидерланды – США: 3 декабря на чемпионате мира по футболу 2022

Сборные Нидерландов и США сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Нидерланды выиграли группу A, набрав семь очков (две победы и одна ничья). США заняли второе место в группе B (пять очков: одна победа, две ничьих).

Матч пройдет на стадионе «Халифа Интернешнл» в Дохе, вместимость которого составляет 44325 зрителей.

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Встреча состоится в субботу, 3 декабря.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 18:00 по московскому времени.

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