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    Нидерланды – США: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 3 декабря

    Сборные Нидерландов и США сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в субботу, 3 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Нидерланды выиграли группу A, набрав семь очков (две победы и одна ничья). США заняли второе место в группе B (пять очков: одна победа, две ничьих).

    Команды встречались четыре раза в истории: три победы Нидерландов, один раз выиграли американцы.

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    Коэффициенты:

    • Победа Нидерландов – 2.05
    • Ничья – 3.30
    • Победа США – 4.30

    Рекомендуемая ставка: победа Нидерландов

    Где смотреть матч Нидерланды – США

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Источник: «Бомбардир»

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