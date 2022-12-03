Нидерланды – США: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 3 декабря

Сборные Нидерландов и США сыграют в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в субботу, 3 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Нидерланды выиграли группу A, набрав семь очков (две победы и одна ничья). США заняли второе место в группе B (пять очков: одна победа, две ничьих).

Команды встречались четыре раза в истории: три победы Нидерландов, один раз выиграли американцы.

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Коэффициенты:

Победа Нидерландов – 2.05

Ничья – 3.30

Победа США – 4.30

Рекомендуемая ставка: победа Нидерландов

Где смотреть матч Нидерланды – США

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