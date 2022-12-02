⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Бразилия сыграет с Камеруном, Сербия – с Швейцарией, Португалия встретится с Южной Кореей

На чемпионате мира в Катаре сегодня пройдут четыре матча.
В группе H Уругвай встретится с Ганой, а Португалия – с Южной Кореей. Криштиану Роналду может пропустить игру.
В группе G Бразилия сыграет против Камеруна, а Сербия сразится со Швейцарией.
3-й тур. Группа H
2 декабря, 18:00 мск
Стадион: «Аль Жануб» (Аль-Вакра), вместимость: 44325
Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)
2 декабря, 18:00 мск
Стадион: «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян), вместимость: 44667
Главный судья: Факундо Тельо (Аргентина)
3-й тур. Группа G
2 декабря, 22:00 мск
Стадион: «Лусаил Иконик» (Лусаил), вместимость: 88966
Главный судья: Исмаил Эльфат (США)
2 декабря, 22:00 мск
Стадион: «974» (Доха), вместимость: 44089
Главный судья: Фернандо Рапальини (Аргентина)
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