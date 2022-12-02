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    ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Бразилия сыграет с Камеруном, Сербия – с Швейцарией, Португалия встретится с Южной Кореей

    На чемпионате мира в Катаре сегодня пройдут четыре матча.

    В группе H Уругвай встретится с Ганой, а Португалия – с Южной Кореей. Криштиану Роналду может пропустить игру.

    В группе G Бразилия сыграет против Камеруна, а Сербия сразится со Швейцарией.

    3-й тур. Группа H

    Гана – Уругвай

    2 декабря, 18:00 мск

    Стадион: «Аль Жануб» (Аль-Вакра), вместимость: 44325

    Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

    Южная Корея – Португалия

    2 декабря, 18:00 мск

    Стадион: «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян), вместимость: 44667

    Главный судья: Факундо Тельо (Аргентина)

    3-й тур. Группа G

    Камерун – Бразилия

    2 декабря, 22:00 мск

    Стадион: «Лусаил Иконик» (Лусаил), вместимость: 88966

    Главный судья: Исмаил Эльфат (США)

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сербия – Швейцария

    2 декабря, 22:00 мск

    Стадион: «974» (Доха), вместимость: 44089

    Главный судья: Фернандо Рапальини (Аргентина)

    Текстовая онлайн-трансляция

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    Источник: «Бомбардир»

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