⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Бразилия сыграет с Камеруном, Сербия – с Швейцарией, Португалия встретится с Южной Кореей

На чемпионате мира в Катаре сегодня пройдут четыре матча.

В группе H Уругвай встретится с Ганой, а Португалия – с Южной Кореей. Криштиану Роналду может пропустить игру.

В группе G Бразилия сыграет против Камеруна, а Сербия сразится со Швейцарией.

3-й тур. Группа H

Гана – Уругвай

2 декабря, 18:00 мск

Стадион: «Аль Жануб» (Аль-Вакра), вместимость: 44325

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

Южная Корея – Португалия

2 декабря, 18:00 мск

Стадион: «Эдьюкейшн Сити» (Эр-Райян), вместимость: 44667

Главный судья: Факундо Тельо (Аргентина)

3-й тур. Группа G

Камерун – Бразилия

2 декабря, 22:00 мск

Стадион: «Лусаил Иконик» (Лусаил), вместимость: 88966

Главный судья: Исмаил Эльфат (США)

Текстовая онлайн-трансляция

Сербия – Швейцария

2 декабря, 22:00 мск

Стадион: «974» (Доха), вместимость: 44089

Главный судья: Фернандо Рапальини (Аргентина)

Текстовая онлайн-трансляция

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