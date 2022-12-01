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    Роналду рискует пропустить матч с Южной Кореей

    Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подтвердил, что участие нападающего Криштиану Роналду в игре с Южной Кореей находится под вопросом.

    «Шансы на то, что он сыграет, – 50 на 50. Посмотрим. Все будет зависеть от того, будет ли он сегодня тренироваться и в каком состоянии он будет на занятии.

    У нас есть план на случай, если Роналду будет недоступен.

    Победить и занять первое место в группе очень важно. В таком случае мы получим дополнительный день на восстановление», – сказал Сантуш.

    • Португалия сыграет с Южной Кореей в пятницу в 18:00 мск.
    • Португальцы уже вышли в плей-офф ЧМ-2022, корейцы ведут борьбу за 2-е место в группе.
    • Роналду забил 1 гол в 2 матчах турнира.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 19:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6455

      Красногорск_Фан 22 минуты назад

      Главное чтобы в хорошей форме подошел к швейцарскому автобусу

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