Роналду рискует пропустить матч с Южной Кореей

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш подтвердил, что участие нападающего Криштиану Роналду в игре с Южной Кореей находится под вопросом.

«Шансы на то, что он сыграет, – 50 на 50. Посмотрим. Все будет зависеть от того, будет ли он сегодня тренироваться и в каком состоянии он будет на занятии.

У нас есть план на случай, если Роналду будет недоступен.

Победить и занять первое место в группе очень важно. В таком случае мы получим дополнительный день на восстановление», – сказал Сантуш.

Португалия сыграет с Южной Кореей в пятницу в 18:00 мск.

Португальцы уже вышли в плей-офф ЧМ-2022, корейцы ведут борьбу за 2-е место в группе.

Роналду забил 1 гол в 2 матчах турнира.

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