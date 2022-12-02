Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Роналду прокомментировал поражение Португалии от Южной Кореи на ЧМ-2022

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги проигранного матча с Южной Кореей в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    «Мы дали им шанс победить, хотя матч получился равным. Мы очень хотели выиграть. Нужно быть довольными тем, что команда финишировала первой в группе.

    Никто не любит проигрывать. Но Корея хорошо действовала – они заслуживают похвалы.

    Мы должны извлечь урок. В плей-офф Португалия должна побеждать, мы хотим пройти как можно дальше», – сказал Роналду.

    • Португалия проиграла Южной Корее – 1:2.
    • Роналду заменили на 65-й минуте.
    • Соперник португальцев в 1/8 финала ЧМ определяется в эти минуты.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Я сказал ему заткнуться». Роналду – о перепалке с игроком Южной Кореи 5
    Тренер Южной Кореи Бенту повторил достижение 12-летней давности
    Португалия впервые в истории проиграла матч ЧМ, в котором вела в счете 2
    Источник: O Jogo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.12.2022 23:42
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1059

      ARSteven89 1 час назад

      Давай, Криш, всё в твоих ногах! Швейцарию вы проходить обязаны!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4134

      mutabor0992 1 час назад

      Раньше я считал,что в сборной португалии один содомит...А это сборище петухов!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11