Роналду прокомментировал поражение Португалии от Южной Кореи на ЧМ-2022

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги проигранного матча с Южной Кореей в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

«Мы дали им шанс победить, хотя матч получился равным. Мы очень хотели выиграть. Нужно быть довольными тем, что команда финишировала первой в группе.

Никто не любит проигрывать. Но Корея хорошо действовала – они заслуживают похвалы.

Мы должны извлечь урок. В плей-офф Португалия должна побеждать, мы хотим пройти как можно дальше», – сказал Роналду.

Португалия проиграла Южной Корее – 1:2.

Роналду заменили на 65-й минуте.

Соперник португальцев в 1/8 финала ЧМ определяется в эти минуты.

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