«Я сказал ему заткнуться». Роналду – о перепалке с игроком Южной Кореи

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о конфликте с футболистом Южной Кореи.

«Перед моей заменой один из их игроков говорил мне, чтобы я поскорее уходил. Я сказал ему заткнуться.

У него нет авторитета, он не должен был ничего говорить. Я бы ускорился, если бы судья сказал мне сделать это», – заявил Роналду.

Португалия проиграла Южной Корее – 1:2.

Роналду заменили на 65-й минуте.

Несмотря на поражение, португальцы вышли в плей-офф ЧМ-2022 с 1-го места в группе.

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