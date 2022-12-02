«Я сказал ему заткнуться». Роналду – о перепалке с игроком Южной Кореи

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о конфликте с футболистом Южной Кореи.
«Перед моей заменой один из их игроков говорил мне, чтобы я поскорее уходил. Я сказал ему заткнуться.
У него нет авторитета, он не должен был ничего говорить. Я бы ускорился, если бы судья сказал мне сделать это», – заявил Роналду.
- Португалия проиграла Южной Корее – 1:2.
- Роналду заменили на 65-й минуте.
- Несмотря на поражение, португальцы вышли в плей-офф ЧМ-2022 с 1-го места в группе.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: O Jogo