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    «Я сказал ему заткнуться». Роналду – о перепалке с игроком Южной Кореи

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о конфликте с футболистом Южной Кореи.

    «Перед моей заменой один из их игроков говорил мне, чтобы я поскорее уходил. Я сказал ему заткнуться.

    У него нет авторитета, он не должен был ничего говорить. Я бы ускорился, если бы судья сказал мне сделать это», – заявил Роналду.

    • Португалия проиграла Южной Корее – 1:2.
    • Роналду заменили на 65-й минуте.
    • Несмотря на поражение, португальцы вышли в плей-офф ЧМ-2022 с 1-го места в группе.

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    Источник: O Jogo

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